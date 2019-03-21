اليوم.. اللجنة العليا لانتخابات للصيادلة تعلن كشوف المرشحين بعد التنازلات

قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إنه سيتم اليوم الخميس إعلان كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية بعد التنازلات، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت تستكمل عملها بعد إغلاق باب التنازلات من مراجعة كافة التنازلات الواردة اليها، وترتيب كشوف المرشحين قبل الإعلان عنها.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن البدء فى استقبال الطعون سيكون ابتداءً من يوم الجمعة 22مارس إلى الأحد 24مارس، ويكون النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وأوضح أن اللجنة تعمل فى إطار من الشفافية والديمقراطية وتسعى لإتمام عملها على أكمل وجه كما أن لديها حرص شديد على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة بانتخابات النقابة، لذا سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.

وأضاف أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2019 مع استثناء من هم فوق ال60 عام فهم معفين من سداد الاشتراكات، إضافة الى الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى فهم بالفعل تسدد لهم الاشتراكات أولاً بأول، لافتاً إلى أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها.