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اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج

الخميس، 21 مارس 2019 05:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج.

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط "محمود.ح" وشهرته "المصرى"، نقاش، فى قتل "محمود.م"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتى طرحه أرضا فسقط على قطع من الزجاج، ثم أطبق بقطعة قماش حول رقبته قاصدا إزهاق روحه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.


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