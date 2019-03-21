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اليورو يرتفع فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-3-2019

الخميس، 21 مارس 2019 11:16 ص
اليورو يرتفع فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-3-2019 يورو- ارشيفية
كتبت – أمنية جلال
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ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 21-3-2019 فى أغلب البنوك المصرية فى التعاملات الصباحية، فى حين انخفض وفقا لأسعار البنك المركزى والبنك الأهلى.

وبلغ سعر اليورو فى البنوك وفقا لآخر تحديث كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.56 جنيه للشراء

19.71 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.65 جنيه للشراء

19.84 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.68 جنيه للشراء

19.84 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.62  جنيه للشراء

19.81  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.59  جنيه للشراء

19.71 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.65 جنيه للشراء

19.83 جنيه للبيع


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