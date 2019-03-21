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اليمن: استغلال الحوثيين هدنة الحديدة لتكثيف انتهاكاتهم لا يمكن السكوت عنه

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
اليمن: استغلال الحوثيين هدنة الحديدة لتكثيف انتهاكاتهم لا يمكن السكوت عنه معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية
صنعاء أ ش أ
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شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، على أن استغلال الحوثيين للهدنة الأممية فى الحديدة لتكثيف خروقاتهم وانتهاكاتهم وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، "أمر لا يمكن السكوت عليه".

وقال عبدالملك، أثناء استقباله فى العاصمة المؤقتة عدن السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "التصريحات الصادرة مؤخرا من أحد قيادات ميليشيات الحوثى بعدم استعدادهم للانسحاب من الحديدة وموانئها دليل على نواياها تجاه السلام ونقضها للمواثيق والاتفاقيات والعهود منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتحديها لإرادة اليمنيين وقرارات المجتمع الدولي".

وأكد أن هذا التعنت الحوثى وعلى مرأى من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى قد يدفعها مع شركائها فى تحالف دعم الشرعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، منوها بأن الحكومة تعاملت إيجابيا مع اتفاق السويد الذى رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه فى الواقع العملي؛ لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيات الحوثى وبعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لا تزال تقف عائقا دون التنفيذ.

 


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