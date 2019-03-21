الهند ترحب باعتقال بريطانيا لمرتكب أكبر عملية احتيال فى تاريخها

أ ش أ

رحبت الهند، باعتقال السلطات البريطانية للملياردير الهندى صاحب شركة للمجوهرات نيرافا مودى، الذي تتهمه السلطات الهندية بارتكاب أكبر عملية احتيال فى تاريخها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونايتد نيوز أوف إنديا) الهندية اليوم الخميس - إن الهند تسعى حاليا لتسلم نيرافا مودى.

وأضاف كومار "نرحب باعتقال نيرافا مودى من قبل السلطات البريطانية وفق مذكرة التوقيف التى أصدرتها محكمة (ويستمنستر) البريطانية. وتواصل الحكومة الهندية الحديث مع المسؤولين البريطانيين بشكل جدى بشأن مسألة تسليمها نيرافا مودى بأسرع وقت ممكن.

وتم اعتقال مودى من قبل الشرطة البريطانية فى لندن بطلب من السلطات الهندية، فيما رفضت المحكمة، أمس الأربعاء، إطلاق سراحه بكفالة.. وتتهم السلطات الهندية مودى بالقيام بعمليات احتيال كبيرة تصل قيمتها إلى أكثر من مليارى دولار، ويرى مكتب التحقيقات المركزى فى الهند أن مودى اتفق مع عدد من موظفى البنك الوطنى فى بنجاب لسرقة الأموال من أصوله.