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الموافقة على قيد "سبيد ميديكال" ببورصة النيل.. وشطب شمال أفريقيا

الخميس، 21 مارس 2019 08:42 م
الموافقة على قيد "سبيد ميديكال" ببورصة النيل.. وشطب شمال أفريقيا البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدرة 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.
 
وحددت اللجنة، عدم التعامل على أسهم شركة سبيد ميديكال خلال الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (9) من قواعد القيد ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها.
 
وحددت أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس 28 مارس الجارى، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل، علما بأن فترة انتهاء الإعلان تنتهى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس المقبل.
 
فيما موافقة اللجنة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى شطبا اختياريا برأس مال مصدر 34.125 جنيه موزع على 170.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد.
 
وحددت اللجنة حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 21 مارس، وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.
 

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