المشدد 5 سنوات لعاطل ضبطت بحوزته مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطل لحيازته مواد مخدرة بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 12960 لسنة 2018، جنايات مركز بلبيس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بضبط المتهم "رضا م" عاطل مقيم دائرة المركز، لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.