اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا تبحث سبل تعزيز تواجد مصر بالقارة الأفريقية

كتب : أحمد جمعة

عقدت اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا برئاسة السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اجتماعاً اليوم الخميس، ضم ممثلى وزارات الاستثمار والتعاون والدولى والتجارة والصناعة والنقل والكهرباء والزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس والبنك المركزى والشركة القابضة للنقل البحري واتحاد الغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وشركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة السويدى إليكتريك وشركة المقاولون العرب وشركة النصر للمقاولات "حسن علام".

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التواجد المصرى فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، من خلال تنسيق الجهود الوطنية وإشراك القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية لوضع رؤية وطنية متكاملة، وتبنى منهج عملى يحقق المصلحة المتبادلة بين مصر ودول المنطقة. كما استعرض الاجتماع إمكانيات الربط البحرى بين مصر ودول الشرق والقرن الأفريقى، سواء الخطوط الملاحية القائمة أو من خلال إقامة خطوط مباشرة جديدة.

واستعرض الاجتماع كذلك آليات التمويل الجديدة والجهود الجارية لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والمصدرين المصريين، وبما يعزز من فرص تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.