video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: بوتين يلتقي نظيره اللبنانى ميشيل عون فى موسكو الثلاثاء

الخميس، 21 مارس 2019 01:32 م
الكرملين: بوتين يلتقي نظيره اللبنانى ميشيل عون فى موسكو الثلاثاء المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف
إضافة تعليق

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره اللبنانى ميشيل عون، فى 26 مارس الجارى بموسكو.
وقال دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، فى تصريح صحفى اليوم الخميس "يجرى التحضير حاليا لمحادثات روسية لبنانية"، مضيفا "نحن نترقب لقاء الرئيسين بوتين وعون، الذى سيجرى يوم الثلاثاء المقبل".
وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيسين الروسى واللبنانى سيبحثان الوضع فى لبنان ومشكلة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية والتعاون الثنائى بين البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين يجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف

الكرملين: روسيا تريد رئيسا أوكرانيا راغبا بالسلام

الكرملين: الرئيس الروسى يزور القرم اليوم

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

ميشال عون

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة