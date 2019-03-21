القوى العاملة: المنع 3 سنوات من دخول المملكة عقوبة مخالفى تأشيرة السعودية

كتب محمود راغب

شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، على أن أى وافد من العمالة التجارية يجب أن يحصل على تأشيرة خروج وعودة، ولا يعود للمملكة خلال الفترة المحددة لن يستطيع العودة للمملكة لمدة ثلاث سنوات.

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، وأشار عثمان رمضان المستشار العمالى بالقنصلية، إلى أن مساعد مدير عام الجوازات شدد - أيضا- على أن بطاقة مقيم هى عبارة عن بطاقة مدتها خمس سنوات لإثبات هوية الوافد ميدانيا وتتضمن: اسم الوافد، والمهنة، ورقمه، وتاريخ الميلاد، واحقيته بالعمل ، وجنسيته ، ورقم رخصة العمل أن وجد، والديانة، وصاحب العمل، ويتم تجديدها الكترونيا وبشكل سنوى، ويتم إيصال الهويات إلى مواقع الشركة عبر خدمة البريد.