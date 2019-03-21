القاهرة: تغيير شبكة المياه المغذية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لبطولة الأمم

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال تطوير المناطق المحيطة باستاد القاهرة تجرى على قدم وساق، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل إنشاء حدائق خضراء وتطوير الموجودة، وأعمال إنارة ورصف ودهان أسوار.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن من بين الأعمال التى يجرى تنفيذها؛ تجديد شبكات المياه التى تصل لاستاد القاهرة، نظرًا لقدمها، وحتى لا تحدث أى مشاكل خلال مد الاستاد بالمياه.

وأشار "صابر"، إلى أن محافظ القاهرة يتابع بشكل يومى الاستعدادات التى تتم، بالإضافة إلى دهان العقارات بلون موحد، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لبطولة الأمم الأفريقية.