الصحة: جارى صياغة تصميم منهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بالرعاية الأساسية

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أنه جارى صياغة تصميم منهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بقطاع الرعاية الأساسية ومستويات الخدمة المتعددة فى المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية المتخصصة.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه سيتم توفير الأساليب العلاجية المتعددة بكافة مستويات الرعاية الطبية، وآليات التحويل للمرضى النفسيين ومتابعتهم العلاجية النفسية الدورية ،ووضع نظام للمتابعة والأشراف على تنفيذ الخدمة وتمديدها بكافة محافظات الجمهورية على التوالى.