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الصحة: جارى صياغة تصميم منهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بالرعاية الأساسية

الخميس، 21 مارس 2019 02:00 ص
الصحة: جارى صياغة تصميم منهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بالرعاية الأساسية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أنه جارى صياغة تصميم منهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بقطاع الرعاية الأساسية ومستويات الخدمة المتعددة فى المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية المتخصصة.
 
 
وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه سيتم توفير الأساليب العلاجية المتعددة بكافة مستويات الرعاية الطبية، وآليات التحويل للمرضى النفسيين ومتابعتهم العلاجية النفسية الدورية ،ووضع نظام للمتابعة والأشراف على تنفيذ الخدمة وتمديدها بكافة محافظات الجمهورية على التوالى.
 
 
وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أن هناك تكامل فى وحدات الرعاية الأساسية لتوفير كافة الخدمات فى اطار عمليات تطبيق التأمين الصحى الشامل .
 
 
 

 


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الصحة النفسية

الادمان

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