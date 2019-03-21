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السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية دون إصابات بالإسكندرية

الخميس، 21 مارس 2019 11:33 ص
السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية دون إصابات بالإسكندرية حريق - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نشب حريق داخل شقة بعقار خالى من السكان بشارع الحلوجى التابع لحى الجمرك الإسكندرية، اليوم الخميس، بسبب ماس كهربائى، ولم يسفر عن أى إصابات. 
 
تعود الواقعة، عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الإسكندرية، باندلاع حريق فى عقار بشارع الحلوجى، دائرة قسم الجمرك.
 
كما تواجدت قوات الحماية المدنية، وقوات قسم شرطة الجمرك، وبالمعاينة اتضح أن الحريق اندلع فى شقة بالدور الثالث، خالية من السكان، بسبب ماس كهربائى وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بدون حدوث أى إصابات أو خسائر.
 
وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وقطع المرافق عن العقار من الكهرباء والغاز ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حرصا على سلامة المارة، كما تم إخلاء سكان العقار دون المنقولات، بشكل مؤقت لحين عرض العقار على لجنة هندسية مختصة.
 

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