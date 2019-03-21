السفير الكندي يتابع تطبيق بروتوكول "التعليم في بيئة آمنة" بالأسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

إستقبل حى المنتزه ثان بالاسكندرية اليوم جيس داتون السفير الكندى ضمن البروتوكول المبرم بين السفارة الكندية وإدارة المنتزه التعليمية تحت شعار "مشروع تغذية أطفال المدارس في المجتمعات المُضيفة للاجئين في مصر"، حيث تفقد السفير الكندى مدرسة عبده مبروك ، لمتابعة تطبيق بروتوكول "التعليم في بيئة آمنة" والتى تستهدف المدارس التى تحتضن الطلاب اللاجئين لدعم قدرات تلك المدارس من مختلف النواحى وتوفير برامج تدريبية للمعلمين بها، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وتزويد تلك المدارس بالأجهزة الحديثة ودعم المدارس بوجبات غذائية متكاملة لضمان التغذية السليمة للأطفال اللاجئين.

جاء ذلك بحضور مندوب عن السفارة الكندية ، ومدير إدارة المنتزه التعليمية ووكيله ومدير التخطيط والمتابعة ولفيف من القيادات التنفيذية بإدارة المنتزه التعليمية ومسئول قطاع الخدمات بالحي بالإنابة عن اللواء عادل سلامة رئيس الحي.