السجن المؤبد لـ5 متهمين قتلوا آخر للخلاف على شراء الهيروين بالساحل

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 5 متهمين بقتل آخر لاختلافهم على شراء مخدر "الهيروين" بمنطقة الساحل، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "رضا م ي - 28 عاما سائق"، "يونس ك ي- 21 عام نجار، "محمد ح ف- 20 عاما" حداد، و"خليفة أ خ- 21 عاما حداد، "صابر أ ص- 19 عاما" عاطل، بقتل المجني عليه " تامر م ز " عمدا، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطاوي وسنجة"، وقاموا بالتوجه لمكان تواجده، وتقدم له المتهم الأول طالبا شراء الهيروين منه وكمن له باقي المتهمين وتحينوا غفلته عنهم وانقضوا عليه بأسلحتهم البيضاء وقاموا بشل مقاومته وتمكن المتهم الثاني منه فقام بالإجهاز عليه وتسديد عدة طعنات أحدهما في صدره أحدثت نزيفا له مما أودت بحياته.

كما شرعا المتهمون في قتل المجني عليهم "أ. م. ز"، و"ب.أ" عمدا، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وكمنوا لهم وتحينوا غفلتهم عنهم وانقضوا عليهم بأسلحتهم البيضاء محدثين إصابتهم .