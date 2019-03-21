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الخميس، 21 مارس 2019 09:45 ص
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الدفاع الروسية: مؤتمر موسكو للأمن الدولى سيركز على الوضع بالشرق الأوسط

الخميس، 21 مارس 2019 09:45 ص
الدفاع الروسية: مؤتمر موسكو للأمن الدولى سيركز على الوضع بالشرق الأوسط وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن مؤتمر موسكو للأمن الدولى المقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 25 أبريل سيركز على مناقشة الوضع فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة- فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن المشاركين فى المؤتمر سيناقشون الوضع فى الشرق الأوسط مع التركيز على إرساء الاستقرار فى سوريا، وسيتم تخصيص جلسات لمناقشة قضايا حفظ السلام، وتعزيز التعاون العسكرى، والأمن الإقليمى فى آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية".
وأشارت الوزارة - فى بيانها - إلى أن مؤتمر موسكو أصبح منتدى سنويا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والمنظمات الدولية، وخبراء غير حكوميين؛ سعيا للبحث عن حلول لمعظم القضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمى، مضيفة أن مناقشات المؤتمر لا تتيح فقط فهما أفضل لأوضاع مختلف الدول، بل تتيح أيضا تحديد أكثر المجالات الواعدة للتعاون العسكرى الدولى".
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولى فى الفترة من 23 إلى 25 أبريل فى موسكو، وكان المؤتمر قد ضم فى دورته العام الماضى 850 وفدا من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.


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