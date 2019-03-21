وقال اللواء فيكتور كوبتشيشين مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء أمس الأربعاء "نظرا لعجز الجانب الأمريكي عن التصدي لتعسف التشكيلات المسلحة غير الشرعية تجاه النازحين وعدم وجود إمكانية لدى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان بشكل منتظم، يعتبر إجلاء النازحين من المخيم السبيل الوحيد لإنقاذ أكثر من 40 ألف شخص من مخاطر الجوع والأوبئة".



وأرسلت الأمم المتحدة بدعم من الشرطة العسكرية الروسية قافلتي مساعدات إنسانية إلى المخيم الذي يقيم فيه ما لا يقل عن 40 ألف نازح.



واقترحت روسيا أكثر من مرة إجلاء النازحين من مخيم الركبان بدلا من إرسال قافلة مساعدات إنسانية جديدة، علما بأنه من الصعب إيصال المساعدات بالحجم الضروري وبشكل منتظم.