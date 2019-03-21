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الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد الإقامة والحصول على تأشيرة الدخول للدول

الخميس، 21 مارس 2019 05:05 م
الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد الإقامة والحصول على تأشيرة الدخول للدول المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ
كتب : أحمد جمعة
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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر أو المتواجدين في الخارج ضرورة الإطلاع على كافة القواعد المتعلقة بالسفر أو الإقامة في الدول الأخرى، في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج.

وأكدت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بقوانين وقواعد الحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بالدول الأخرى، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يعرض مخالف هذه القوانين والقواعد للوقوع تحت طائلة القانون، ويمكن للمواطنين الإطلاع على كافة الإرشادات المتعلقة بالسفر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية  www.mfa.gov.eg.

 
 
 

 


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