الحبس سنة لمتهم بترويج عملات ورقية بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عماد.ص" بالحبس سنة، لاتهامه بترويج عملات ورقية مزورة بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة حيازة المتهم " عماد.ص " بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد تبلغ 90 ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي، مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات.