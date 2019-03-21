التعليم: اختبار مارس للصف الأول الثانوى سيكون متاحًا أمام الطالب 12 ساعة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، التى تجرى فى 24 مارس الجارى، ستكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد ادخاله الكود الخاص به والذى سيستلمه من مشرف أو اخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن يوم الأحد المقبل ،سيكون يوم دراسيا عاديا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوى ، بعد استلامهم للتابلت، موضحا أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.

وشدد شوقى، على أن الهدف هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة ، والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت؛ حيث سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب ، أما امتحانات نهاية الترم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثانى الثانوى.

وأوضح وزيرالتربية والتعليم ، أن مشرف أو اخصائى التكنولوجيا سيمنح الطلاب بالمدرسة كود مختلف مكون من 9 أرقام، يستخدمه الطالب فى الدخول على الشبكة من أى مكان وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أننا اتفقنا مع الشركة المصرية للاتصالات، المسئولة عن توزيع الشريحة الخاصة بالتابلت، بالتواجد غدا الجمعة ، فى المدارس لاستكمال عملية توزيع الشرائح على الطلبة، مطالبا أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالذهاب لتسلم شرائح البيانات الخاصة بأجهزة أبنائهم، موضحا أن هذه الشريحة هى وسيلة إضافية لتشغيل الانترنت سواء فى المدرسة أو المنزل.

وحول عملية تصحيح الامتحان، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا سوف نرى جميعا نظام التصحيح الإلكترونى الرائع المعمول به فى أرقى المدارس والجامعات حول العالم، حيث سيتم استخدام الحاسب الآلى فى 27 مركزا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات فضلا عن وجود مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

وقال الدكتورطارق شوقى، إن بعد نهاية تجربة شهر مارس سيتم تدريب الطلاب والمعلمين ، على الامتحان والمناهج بشكل مستمر وخاصة على طريقة الأسئلة الجديدة تمهيدا لامتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن الهدف من التدريب هو إزالة رهبة الامتحانات المتعارف عليها عند الطلبة وأولياء الأمور.