التجارة التونسية: بدء فعاليات منتدى الأعمال التونسي الكيني بنيروبي اليوم

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تبدأ فعاليات منتدى الأعمال التونسي- الكيني برئاسة، عمر الباهي وزير التجارة التونسى، بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، وذلك في إطار تحالف بين مركز النهوض بالصادرات ومنظمات الأعمال والمؤسسات التونسية، لبحث فرص الاستثمار والتجارة أمام مجتمع الأعمال التونسي في أفريقيا.

وذكرت وزارة التجارة التونسية، في بيان اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد التونسي، الذي يضم 50 من رجال الأعمال الذين يمثلون قطاعات مختلفة مثل الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية و البناء والتعمير التونسية، بمسؤولين حكوميين من كينيا وعددا من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الراغبة في التعاون مع الجانب التونسي في صورة لقاءات ثنائية مباشرة.

وأضاف البيان أن وزير التجارة التونسي قام مساء أمس بزيارة استكشاف ومعاينة عدد من الأسواق التجارية الكبرى بنيروبي في إطار بحث إمكانيات وفرص تسويق المنتجات التونسية.