video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 21 مارس 2019 10:31 م
البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 820.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3% عن الأسبوع الماضى. 
  
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 433.2 مليار جنيه إلى 426.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 276 مليار جنيه إلى 272.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 709.2 مليار جنيه إلى 698.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الموافقة على قيد "سبيد ميديكال" ببورصة النيل.. وشطب شمال أفريقيا

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف السيولة

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

بورصة




لا تفوتك
استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة