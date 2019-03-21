الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول "التمويل لداعش" في الأنبار

بغداد )أ ش أ(

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم /الخميس/ إلقاء القبض على المسؤول عن التمويل لدى تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان - أوردته قناة السومرية العراقية الإخبارية - إن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي كان يشغل منصب مسؤول "التمويل" بالتنظيم الإرهابي، مبينا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في قضاء هيت بالأنبار، وأنه من المطلوبين للقضاء.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مسؤول التفجيرات والتهجير في تنظيم "داعش" بقضاء المدائن جنوب شرق بغداد.