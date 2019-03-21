video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول "التمويل لداعش" في الأنبار

الخميس، 21 مارس 2019 07:00 م
الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول "التمويل لداعش" في الأنبار تنظيم داعش
بغداد )أ ش أ(
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم /الخميس/ إلقاء القبض على المسؤول عن التمويل لدى تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان - أوردته قناة السومرية العراقية الإخبارية - إن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي كان يشغل منصب مسؤول "التمويل" بالتنظيم الإرهابي، مبينا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في قضاء هيت بالأنبار، وأنه من المطلوبين للقضاء.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مسؤول التفجيرات والتهجير في تنظيم "داعش" بقضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية تنفى سيطرتها على أخر معاقل داعش بالباغوز

وكالة: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على أخر جيوب داعش بالباغوز

وزير الخارجيّة العراقى يبحث آليات عمل فريق التحقيق فى جرائم "داعش"

بغداد

العراق

داعش

الاستخبارات العراقية




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة