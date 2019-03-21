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"الاتصالات" تقرر عقد "يوم الشركات الناشئة" 4 مرات سنويا

الخميس، 21 مارس 2019 02:00 ص
"الاتصالات" تقرر عقد "يوم الشركات الناشئة" 4 مرات سنويا حسام عثمان نائب رئيس "ايتيدا"
كتبت: هبة السيد
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كشف حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات، ونائب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن عقد "يوم الشركات الناشئة"، كل ثلاثة أشهر لتكون أربعة أيام فى العام وفى محافظات مختلفة وينظمه مركز الإبداع التكنولوجى التابع لـ"ايتيدا".

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من "يوم للشركات الناشئة"، هو دعم التحاور ما بين الشركات والحكومة، وعرض قصص نجاح الشركات، وتحفيزهم على المزيد من الابداع، والاستماع لمقترحاتهم، والعمل على حل أى معوقات أمام تلك الشركات.

ولفت عثمان إلى احتفالية وزارة الاتصالات، بـ30 شابا من رواد الأعمال، ومؤسسى الشركات الناشئة ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه نتاج دراسة لكل الشركات التى حققت نجاح عام 2018، فوفقا لبعض تقارير عالمية ذكرت أن 50 شركة ناشئة متميزة أفريقية تستحوذ منهم مصر على نسبة الربع، كما ذكرت تقارير أخرى أن أفضل 12 شركة ناشئة فى أفريقيا مصر تستحوذ منهم على 3 شركات ناشئة عمرها لا يتجاوز 5 سنوات، كان حجم الاستثمار فى الشركات الناشئة فى 2018 نحو 150 مليون دولار، كما تحتل مصر المركز الثانى فى الشرق الأوسط، والأول فى معدل الزيادة وتم الاعتماد على تلك التقارير فى اختيار قائمة الشركات بيوم الشركات الناشئة.

وذكر أن "يوم الشركات الناشئة" سيخرج منه ورقة عمل لحل مشاكل الشركات إذ إن الاجتماع السابق أثار موضوعين، الأول ما يتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشبكات مما يتعلق بأى جهاز يحتوى على إريال إذ يستغرق هذا الأمر مدة للاعتماد، والآخر طلب الشركات لحضور الحوار المجتمعى الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته المعروضة على مجلس النواب حيث توجد اجتماعات بهذا الشأن. 


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