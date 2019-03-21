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الأزهر يهنئ المرأة المصرية: "رمز العطاء ونبع الحنان ومصنع الأجيال"

الخميس، 21 مارس 2019 01:33 م
الأزهر يهنئ المرأة المصرية: "رمز العطاء ونبع الحنان ومصنع الأجيال" مشيخة الازهر-ارشيفية
كتب لؤى على
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هنأ الأزهر الشريف المرأة المصرية بمناسبة "عيد الأم"، الذى يوافق الحادى والعشرين من مارس من كل عام، مشيرًا إلى أن الأم هى "رمز العطاء، ونبع الحنان، ومصنع الأجيال".
 
وأكد الأزهر الشريف   أن الإنسان المصرى عُرف منذ القدم بوفائه وبره بأمه، وقد ترسخت تلك القيم السامية من خلال تعاليم الأديان السماوية التى أعلت من مكانة الأم والوالدين بشكل عام، وجعلت البر بهما قرين الإيمان بالله؛ وعقوقهما من أعظم الذنوب.
 
ووجَّه الأزهر الشريف تحية خاصة إلى أمهات الشهداء، اللاتي قدمن فلذات أكبادهن فداءً للوطن ودفاعًا عن أمنه واستقراره، كما يحيى الأزهر المرأة المعيلة التى تكدح من أجل تربية أب​​نائها واستقامة حال أسرتها بقلب راض وعزيمة لا تلين وعطاء لا ينضب، مؤكدًا أن ذلك من أجَلّ الأعمال وأعظم القربات، داعيًا المولى –عز وجل- أن يديم على مصر ترابط أهلها ووحدة شعبها.

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