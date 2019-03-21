إيرانى تحول للمسيحية طلباً للجوء.. فرفضت بريطانيا واستشهدت بـ"سفر الرؤيا".. اعرف القصة

رباب فتحى

أثارت الداخلية البريطانية جدلا واسعا بعد ردها الرافض لطلب لجوء من قبل مواطن إيرانى اعتنق المسيحية، وقال فى طلبه إنه تحول للمسيحية لاعتقاده أنها إيمانا "سلميا"، ولكن ردت الداخلية فى إطار تقديمها لأسباب الرفض مستشهدة بآيات من الإنجيل تثبت أن الدين المسيحى ليس مسالما، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخبار المواطن الإيراني، الذي طلب اللجوء في عام 2016 ، أن أجزاء في الكتاب المقدس "غير متسقة" مع ادعائه بأنه اعتنق المسيحية لاعتقاده أنها إيمانًا "سلميًا"، بحسب "الإندبندنت".

وجاء فى نص رسالة الرفض إن سفر الرؤيا - الكتاب الأخير للكتاب المقدس - "مليء بصور الانتقام والدمار والموت والعنف"، واستشهد بستة مقتطفات منه.

ثم تنص على ما يلي: "هذه الأمثلة لا تتفق مع ادعائك أنك تحولت إلى المسيحية بعد اكتشاف أنها دين"سلمي"، على عكس الإسلام الذي يحتوي على العنف والغضب والانتقام"، بحسب الصحيفة.

وعندما تواصلت بها "الإندبندنت"، قالت وزارة الداخلية إن الرسالة "لا تتفق" مع نهج سياستها تجاه المطالبات القائمة على الاضطهاد الديني، وقالت إنها تعمل على تحسين التدريب المقدم لصناع القرار بشأن المتحولين دينيا.