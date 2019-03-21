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الخميس، 21 مارس 2019 05:51 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة سهل بركة

الخميس، 21 مارس 2019 05:10 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة سهل بركة جانب من الحادث
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب شخصان، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمركز الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين فى حادث مرورى إلى مستشفى الفرافرة المركزى.

وتبين انقلاب شاحنة نقل بضائع بطريق مدينة الفرافرة – سهل بركة أسفر عن إصابة كل من ياسر السيد محمد، 19 سنة، سامح فوزى السيد 38 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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