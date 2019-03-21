إزالة 138 عقارا فى منطقة أبو السعود وتسكين 204 أسرة بالأسمرات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بأنه جار حالياً الاستمرار فى أعمال إزالة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، التى تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية، ومقامة على أراضى أملاك دولة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وصدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتعمير وقرار محافظ القاهرة بإعتمدها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجرى العيون الجارى تطويرة بالتعاون مع هيئة التحطيط العمراني ووزارة الأثار.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة تتم للعقارات فور إخلائها ونقل السكان لمدينة الأسمرات وتسليمهم وحداتهم وقد تم إزالة 138 عقار بإجمالى 204 أسرة تم نقلهم للأسمرات حتى اليوم إلى وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وشدد المحافظ على الإلتزام الكامل بكشوف الحصر والتأكيد على تسليم الوحدات للمستحقين من أبناء المنطقة والتي تم إزالة منازلهم وأن يتقدم أي متضرر أو صاحب شكوى لإدارة الحى وتقديم تظلم يتم البت فية من خلال لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .