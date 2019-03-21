إحباط تهريب إكسسوارات سيارات وبضائع محظور استيرادها عبر قناة السويس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط حاوية بميناء بورسعيد وبداخلها إكسسوارات سيارات وبضائع محظور إستيراده، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ.

وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور إستيرادها ، داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات" ، قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح "السيد.أ.أ" مقيم بمحافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية - جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط (89 كاسيت سيارة مزود بخاصية G.B.S– و 466 قطعة سلاح أبيض "كتر" ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.