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أمن الإسكندرية يضبط 4 أطنان زيوت طعام غير صالحة داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص

الخميس، 21 مارس 2019 11:46 ص
أمن الإسكندرية يضبط 4 أطنان زيوت طعام غير صالحة داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص زيوت طعام - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان زيت طعام غير المطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع بدون ترخيص.
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج زيوت الطعام "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتصنيع زيوت الطعام غير المطابقة للمواصفات القياسية، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين مما يسبب خطرا على صحتهم.
 
وتمت مداهمة المصنع، وضبط المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 4.020 طن زيوت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، و200 برميل فارغ مُعد للتعبئة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.
 
وقررت نيابة العامرية، التحفظ على المضبوطات، وحجز مدير المصنع، وحبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات.
 
 
 

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