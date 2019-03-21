أمستردام تقلل جولات "المنطقة الحمراء" حفاظا على المدينة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أمستردام تسعى لحظر الجولات المصحوبة بمرشدين في المقاطعة الحمراء أو ما يعرف باسم "حى الدعارة"، وذلك كجزء من محاولة لتقييد الحشود المتزايدة من الزوار في وسط المدينة التاريخي ، وأيضا لأنهم "لا يحترمون" المشتغلين بالجنس.

وقال عضو مجلس المدينة أودو كوك "لم يعد من المقبول في هذا العصر النظر إلى المشتغلات بالجنس كعامل للجذب السياحي". أظهر استطلاع للرأي أن 80٪ من المشتغلين بالجنس يقولون إن السائحين يسيئون لأعمالهم ، واقترح المستشارون العام الماضي نقل منطقة الأضواء الحمراء إلى جزء آخر من المدينة.

وارتفع عدد السياح في أمستردام - المدينة التي يقطنها 850 ألف نسمة - إلى 19 مليون نسمة في عام 2018 ، بفضل أسعار رحلات الطيران الرخيصة وسهولة الحجز عبر الإنترنت ، حيث توقع العمدة فيمكي هالسيما أن يصل عدد السائحين إلى 29 مليونًا بحلول عام 2025. ويقول سكان المدينة إن وسط المدينة الذي يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى أصبح غير لا يمكن العيش فيه بشكل متزايد.

سيشمل الحظر ، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير ، الجولات المدفوعة والمجانية ، والتي وفقا لمجلس المدينة لها "تأثير مغناطيسي" على أعداد الزوار.

وسيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم في الجولات المنظمة لباقي وسط المدينة من 20 إلى 15 ، ويتعين على المرشدين الحصول على تصريح من المجلس وفحص الجودة ومراقبة قواعد السلوك الصارمة.