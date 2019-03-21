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الخميس، 21 مارس 2019 11:28 م
خالد صلاح
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أمريكا تعلن أول عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية منذ القمة الفاشلة

الخميس، 21 مارس 2019 11:00 م
أمريكا تعلن أول عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية منذ القمة الفاشلة ترامب وكيم
واشنطن (رويترز)
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فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول إنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.

وهذه أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا تقريرا محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نفط كورية شمالية أو يُعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينج المحدودة ومقرهما الصين.

وتحظر الخطوة التعاملات الأمريكية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.

 


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