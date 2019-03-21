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الخميس، 21 مارس 2019 12:59 م
خالد صلاح
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وصعود العالمى لـ1318دولار..

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام

الخميس، 21 مارس 2019 11:17 ص
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس 2019، زيادة ملحوظة بقيمة 4 جنيهات قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 633 جنيها للجرام حتى الآن.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 542.57 جنيه.
عيار 21: 633 جنيها.
عيار 24: 723 جنيها.
الجنيه الذهب: 5064 جنيها.
الأوقية: 1318 دولار.
 
ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم نتيجة حدوث زيادة ملحوظة فى سعر أوقية الذهب بنسبة 1.7% حيث صعدت أوقية الذهب من 1306 دولار إلى 1318 دولار حتى الآن فى ظل اتجاه صعودى للذهب.
 
سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر، لكن الزيادة فى الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود فى مصر.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
وتشهد أسعار الذهب فى مصر بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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