أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-3-2019.

إيقاف تداول أكتوبر فارما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة أكتوبر فارما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أكتوبر فارما.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 662 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.83%، والعرب على 12.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.4 جنيه، 71.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 18947 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 9.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك بسعر إغلاق 17.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.86%

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.85%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.730 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.69%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.29%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 72.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 8.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 14.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 20.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.92%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.83%