أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب.

كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 662 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.83%، والعرب على 12.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.4 جنيه، 71.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 18947 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



بورصة النيل قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدرة 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد. قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدرة 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

وحددت اللجنة، عدم التعامل على أسهم شركة سبيد ميديكال خلال الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (9) من قواعد القيد ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها.

وحددت أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس 28 مارس الجارى، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل، علما بأن فترة انتهاء الإعلان تنتهى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس المقبل.

فيما موافقة اللجنة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى شطبا اختياريا برأس مال مصدر 34.125 جنيه موزع على 170.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد.

وحددت اللجنة حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 21 مارس، وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.

غرامات قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المالية والصناعية المصرية، مبلغ 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على اللجنة فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المالية والصناعية المصرية، مبلغ 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على اللجنة فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على اعتماد القوائم المالية المعروضة من مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية بتشكيله الحالى، بسبب مخالفة تشكيل المجلس على نحو مخالف صحيح القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية نظراً لصدور قرار محكمة جنايات القاهرة –الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بجلستها يوم 19 إبريل عام 2018 والذى يشمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب طبقاً لما يقضى به القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالانتماء لكيانات إرهابية.

وردت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس الإدارة ليس نهائياً ليدخل حيز التنفيذ، فهو حكم معلق وليس باتاً، وقام رئيس الشركة بالطعن عليه أمام محكمة النفض بالقضية رقم 151 لسنة 2018 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضية رقم 33 لسنة 2018، والمحدد لنظرها جلسة 28 مارس الجارى، فضلا عن أن القرار الصادر محل الطعن قرار تحفظى يمس المال الشخصى لرئيس المجلس ولا علاقة له بصفته رئيس الشركة، وليس له أى تأثير.