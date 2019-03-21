أب يبيع ابنته على الانترنت لسداد ديونه فى القمار.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل باع ابنته مقابل 6800 جنيه استرلينى لسداد ديونه فى القمار.





ترجع تفاصيل كشف الواقعة ، حيث أخبر الرجل زوجته المقيمه فى مقاطعة قويتشو، أنه سيأخذ ابنته البالغة من العمر عاما واحد، إلى منزل جدتها، وخلال فترة 3 أشهر حاولت الأم زيارة ابنتها وطالبته بعودتها إلا أنه دائما ما كان يختلق اعذارا مختلفة تحول دون ذلك.





كانت الأم تتطلع على هاتف زوجها، اكتشفت محادثة بينه وبين الشخص الذى اشترى ابنتها، والتقت حماتها فى نفس اليوم ، والتى أخبرتها بأنه قد أخد الطفلة منذ أسابيع.





على الفور، أبلغت الأم الشرطة بالحادث، واكتشفت أن الأب باع ابنتها فى أواخر فبراير الماضى، وذلك بعد تراكم مبلغ كبير من ديون القمار كدين عليه، وقام بعمل بمنشور على الانترنت حول تبنى الأطفال واخبر المشترين وهما زوجان بأنه لم يعد بإمكانه تربيه الطفل لأنه انفصل عن زوجته وتوفى والديه.