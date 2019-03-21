video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أب يبيع ابنته على الانترنت لسداد ديونه فى القمار.. فيديو وصور

الخميس، 21 مارس 2019 08:15 م
أب يبيع ابنته على الانترنت لسداد ديونه فى القمار.. فيديو وصور أب يبيع أبنته فى الصين
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل  باع ابنته مقابل 6800 جنيه استرلينى لسداد ديونه فى القمار.

رجل صينى يبيع أبنته (3)
 

ترجع تفاصيل  كشف الواقعة ، حيث أخبر الرجل زوجته المقيمه فى مقاطعة قويتشو، أنه سيأخذ ابنته البالغة من العمر عاما واحد، إلى منزل جدتها، وخلال فترة 3 أشهر حاولت الأم زيارة ابنتها وطالبته بعودتها إلا أنه دائما ما كان يختلق اعذارا مختلفة تحول دون ذلك.  

رجل صينى يبيع أبنته (2)
 

كانت الأم تتطلع على هاتف زوجها، اكتشفت محادثة بينه وبين الشخص الذى اشترى ابنتها، والتقت حماتها فى نفس اليوم ، والتى أخبرتها بأنه قد أخد الطفلة منذ أسابيع.

رجل صينى يبيع أبنته (1)
 

على الفور، أبلغت الأم الشرطة بالحادث، واكتشفت أن الأب باع ابنتها فى أواخر فبراير الماضى، وذلك بعد تراكم مبلغ كبير من ديون القمار كدين عليه، وقام بعمل بمنشور على الانترنت حول تبنى الأطفال واخبر المشترين وهما زوجان بأنه لم يعد بإمكانه تربيه الطفل لأنه انفصل عن زوجته وتوفى والديه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ما بيحبش البنات".. صينى يبيع ابنته مقابل 650 دولار وأمه تكشفه "صور"

سيدة تبيع ابنتها بعد رفض زوجها العرفى الاعتراف بالطفلة بمحطة المنيا

بالفيديو..انتشار عقود زواج عرفى بوسط البلد..وبائع:البنات أكثر زبائنا

الصين

أب يبيع أبنته

القمار

ديون القمار




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة