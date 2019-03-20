video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمشاركة 300 شركة يمثلون 6 دول..

وزير التجارة يفتتح الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:32 م
وزير التجارة يفتتح الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى عمرو نصار وزير التجارة
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

عمرو نصار: الارتقاء بمنظومة المعارض ركيزة أساسية للترويج للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات

سامى يونس: المعرض يضم منتجات تشمل مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والأدوات والأجهزة المنزلية

 

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المعارض المحلية والدولية باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد القومى ولاعباً فاعلاً لدفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية والخدمية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولى حقق على مدار دوراته الـ51 نجاحات كبيرة وساهم فى زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصرى والعالمى.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولى والذى يعقد خلال الفترة من 20-29 مارس الجارى ولمدة 9 أيام، وقد شارك فى فعاليات الافتتاح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء زكريا الغمرى مساعد أول وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون.

وقال الوزير إن المعرض يعد أحد أهم المعارض التجارية التى تقام فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن المعرض يعكس خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن مصر أصبحت محط أنظار العالم خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مجال تحديث البنية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال تفعيل ومساندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى تصحيح المسار الاقتصادى والعمل على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري.

وأوضح نصار أن المعرض يسهم فى التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن المعرض يلعب دوراً كبيراً فى زيادة التنسيق والتكامل التجارى بين مصر وكافة الدول المشاركة.

ومن جانبه أوضح المهندس سامى يونس رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن معرض القاهرة الدولى يعد أحد أهم المعارض الدولية التى تنظمها الهيئة، حيث يشارك بالمعرض سنويا العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية إلى جانب المشاركة المحلية، حيث يسهم فى الترويج للمنتج المحلى وتعزيز المنافسة بين الشركات المشاركة بالمعرض على المستوى الدولى وعقد صفقات تجارية بين الشركات ورجال الأعمال المصريين والأجانب.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المعرض بكافة التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار والتى تشمل منطقة جمركية للمعروضات الأجنبية وخدمات للنقل والتخليص ومراكز استعلامات إلى جانب ساحة انتظار للسيارات وأتوبيسات لنقل الزوار وكذلك منطقة ترفيهية للأطفال و12 كافيتريا بالإضافة إلى تقديم 9 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية خلال أيام المعرض.

وأوضح يونس أن المعرض مقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع فى عدد 5 صالات عرض و11 ألف متر مربع فى منطقة العرض المكشوف ويشارك بمعرض هذا العام حوالى 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول هى الكويت والسودان وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا، مشيراً إلى أن المعرض يضم منتجات ومعروضات فى مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية.

 

53825943_337907423516325_6269359114816585728_n
 

 

54368121_406354609928178_5194022264516902912_n
 

 

54437352_416800235753081_2649296739122544640_n
 

 

54346132_159941331606544_3632033188282368000_n
 

 

55505667_401533863963296_5982955985256316928_n

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو نصار: الوزارة تحرص على تطوير منظومة النقل اللوجيستى للصادرات المصرية

عمرو نصار

وزير التجارة

الاقتصاد القومى

الاعمال المصرى

الصناعات الغذائية

الغزل والنسيج




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة