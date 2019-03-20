وزير التجارة يفتتح الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى

كتب إسلام سعيد

عمرو نصار: الارتقاء بمنظومة المعارض ركيزة أساسية للترويج للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات

سامى يونس: المعرض يضم منتجات تشمل مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والأدوات والأجهزة المنزلية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المعارض المحلية والدولية باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد القومى ولاعباً فاعلاً لدفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية والخدمية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولى حقق على مدار دوراته الـ51 نجاحات كبيرة وساهم فى زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصرى والعالمى.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولى والذى يعقد خلال الفترة من 20-29 مارس الجارى ولمدة 9 أيام، وقد شارك فى فعاليات الافتتاح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء زكريا الغمرى مساعد أول وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون.

وقال الوزير إن المعرض يعد أحد أهم المعارض التجارية التى تقام فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن المعرض يعكس خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن مصر أصبحت محط أنظار العالم خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مجال تحديث البنية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال تفعيل ومساندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى تصحيح المسار الاقتصادى والعمل على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري.

وأوضح نصار أن المعرض يسهم فى التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن المعرض يلعب دوراً كبيراً فى زيادة التنسيق والتكامل التجارى بين مصر وكافة الدول المشاركة.

ومن جانبه أوضح المهندس سامى يونس رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن معرض القاهرة الدولى يعد أحد أهم المعارض الدولية التى تنظمها الهيئة، حيث يشارك بالمعرض سنويا العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية إلى جانب المشاركة المحلية، حيث يسهم فى الترويج للمنتج المحلى وتعزيز المنافسة بين الشركات المشاركة بالمعرض على المستوى الدولى وعقد صفقات تجارية بين الشركات ورجال الأعمال المصريين والأجانب.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المعرض بكافة التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار والتى تشمل منطقة جمركية للمعروضات الأجنبية وخدمات للنقل والتخليص ومراكز استعلامات إلى جانب ساحة انتظار للسيارات وأتوبيسات لنقل الزوار وكذلك منطقة ترفيهية للأطفال و12 كافيتريا بالإضافة إلى تقديم 9 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية خلال أيام المعرض.

وأوضح يونس أن المعرض مقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع فى عدد 5 صالات عرض و11 ألف متر مربع فى منطقة العرض المكشوف ويشارك بمعرض هذا العام حوالى 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول هى الكويت والسودان وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا، مشيراً إلى أن المعرض يضم منتجات ومعروضات فى مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية.