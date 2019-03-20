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وزير التجارة الزامبى يفتتح المنتدى الاقتصادى المصرى الزامبى فى لوساكا

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:53 م
وزير التجارة الزامبى يفتتح المنتدى الاقتصادى المصرى الزامبى فى لوساكا ارشيفية
كتبت: منى ضياء
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واصل وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى أعماله لليوم الثانى على التوالى، حيث افتتح تشارلز يالوما وزير التجارة والصناعة المنتدى بحضور معالى السفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بزامبيا والسفير توبولى موبالى ورئيس اتحاد الصناعة التجارة الزامبى ومدير هيئة الإستثمار وبحضور أكثر من 150شركة زامبية .

 

جاء فى كلمة وزيرالتجارة والصناعة الزامبى حرص بلاده على مد جذور التعاون الإقتصادى بين مصر وزامبيا خاصة فى مجالات الزراعة والطاقة، داعياً الشركات المصرية إلى الإستثمار والإستفادة من الثروات الطبيعية فى زامبيا.

 

وفى كلمته أوضح السفير أحمد مصطفى أن هذه الزيارة لوفد رجال الأعمال من اتحاد الصناعات المصرية تعد غير مسبوقة وتترجم حرص مصر على تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين مشيراً إلى أن للقطاع الخاص دورهام فى هذا الشأن.

 

وقال الجبلى فى كلمته أن هذا التنوع الكبير فى الشركات المشاركة فى بعثة الاتحاد "يعكس مدى اهتمامنا وجديتنا فى عقد شراكات عمل حقيقية واكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة فى زامبيا ".


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