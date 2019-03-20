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خالد صلاح
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نيوزيلندا تعلن بقاء 30 من جرحى الهجوم الإرهابى فى المستشفى

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:25 ص
نيوزيلندا تعلن بقاء 30 من جرحى الهجوم الإرهابى فى المستشفى طفلة تشارك فى تأبين شهداء نيوزلندا
أ ش أ
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أعلنت السلطات النيوزيلندية أن 30 شخصا ممن أصيبوا في إطلاق النار على المصلين بالمسجدين فى "كرايست تشيرش" لا يزالون فى المستشفى.
وقالت السلطات فى بيان - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن "9 أشخاص ممن أصيبوا فى الهجوم الإرهابى حالتهم خطيرة".
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه السلطات النيوزيلندية إجراءات دفن الضحايا حيث أصدرت تأشيرات لأفراد أسر الضحايا من الراغبين فى حضور مراسم الدفن.
ومن المقرر أن يعود منفذ الهجوم الإرهابى للمثول أمام المحكمة يوم 5 أبريل المقبل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات.


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