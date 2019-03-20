وأشار التحالف، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إلى أنه منح 24 تصريحا جويا و15 تصريحا بحريا و8 تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية لدخول اليمن.



يشار إلى أن ميلشيا الحوثي الانقلابية منعت أول أمس الاثنين رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي /مايكل لوليسجارد/، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.



وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى ، مضيفا أن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية.



وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه الميليشيات أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.