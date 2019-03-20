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الأربعاء، 20 مارس 2019 09:58 ص
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مقتل 6 أفراد من القوات شبه العسكرية الباكستانية فى هجوم بإقليم بلوشستان

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:50 ص
مقتل 6 أفراد من القوات شبه العسكرية الباكستانية فى هجوم بإقليم بلوشستان الشرطة الباكستانية
أ ش أ
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قتل 6 من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية فى هجوم شنه عدد من المسلحين اجتاحوا خلاله موقعا أمنيا فى إقليم بلوشستان جنوب غربى البلاد .
أعلنت السلطات الباكستانية - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - وأوضحت الشبكة أن الهجوم بدأ فى وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أن الهدف منه الثأر لمقتل عناصر الحركة على يد القوات شبه العسكرية.
وتوجد العديد من الجماعات المتمردة فى بلوشستان، بما فى ذلك طالبان الباكستانية، ومجموعة بلوشستان الانفصالية وميليشيا مناوئة لداعش تتمركز عبر الحدود مع أفغانستان.


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