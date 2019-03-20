مقتل 3 أشخاص في هجوم لبوكو حرام شمال شرقي نيجيريا

أبوجا )أ ش أ(

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم شنه متشددو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، على مدينة بشمال شرق نيجيريا.

وذكر راديو "أفريقيا 1" أمس الثلاثاء، أن عناصر من جماعة "بوكو حرام" اقتحموا مدينة ميتشيكا، في ولاية "أداماوا"، ما أجبر العديد من السكان على مغادرة المدينة، مضيفا أن عناصر الجماعة هاجموا حافلة تعبر المدينة وقتلوا ثلاثة أشخاص بداخلها، وسرقوا أحد البنوك قبل إضرام النار به وحرقه.

وقال أحد شهود العيان أن المهاجمين توجهوا إلى ولاية بورنو المجاورة، بعد وصول تعزيزات من قوات الأمن.

يذكر أن الصراع الذي بدأته جماعة "بوكو حرام" عام 2009 في شمال شرق نيجيريا، أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص وتشريد 1.8 مليون آخرين.