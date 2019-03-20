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مسؤول: من المستبعد أن تستورد شركات التكرير اليابانية نفط إيران من أبريل

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:42 م
مسؤول: من المستبعد أن تستورد شركات التكرير اليابانية نفط إيران من أبريل شركات تكرير النفط
رويترز
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قال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشى تسوكيوكا اليوم الأربعاء إن من المستبعد أن تواصل شركات التكرير اليابانية استيراد النفط من إيران إذا لم تحصل اليابان من الحكومة الأمريكية على تمديد للإعفاءات من العقوبات.

وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على هذا الإعفاء، وأن الجمعية ستدعم هذه الجهود.

وتطلبت شركات التكرير اليابانية من الحكومة السعى للحصول على تمديد للإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء فترة الاعفاء الأولية ومدتها 180 يوما فى أوائل مايو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن مسؤولين يابانيين التقوا الأسبوع الماضى مع نظرائهم الأمريكيين فى واشنطن لمناقشة العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال مسؤول فى وزارة الصناعة اليابانية "أبلغت اليابان الولايات المتحدة أنه لا ينبغى أن تؤثر العقوبات سلبا على استقرار إمدادات الطاقة لليابان وعمليات الشركات اليابانية"، لكنه امتنع عن التعقيب على نتائج المحادثات.

وردا على سؤال عما إذا كانت اليابان ستمدد التأمين السيادى للسفن لاستيراد النفط الإيرانى فى السنة المالية التى تبدأ فى 1 أبريل، أجاب تسوكيوكا قائلا "ما فهمناه أن التأمين سيُمدد. فقط ننتظر إعلانا".


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