محافظ كفر الشيخ: تخصيص أرض لإنشاء مقلب القمامة بقرية روينة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إنه ناقش قرار تخصيص أرض مقلب القمامة بقرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ، وتسليم الموقع اليوم لإنشاء محطة كهرباء غرب مدينة كفرالشيخ بجهد 500/220/66/11 ك.ڤ، تنفذها شركة STPC، HYSOUNG.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، كما بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، كما ناقش عدد من الملفات القانونية والقضايا المتنوعة مع المستشار مبروك حجاج، المستشارى القانونى للمحافظة، مؤكداً عقد للقاء دورى لعرض نتائج ما تم فحصه من الموضوعات وقضايا، والاستقرار على الرأى القانونى بشأن تلك الموضوعات وسرعة الفصل فى هذه الملفات القانونية لإنهاء العديد من المعوقات لصالح المواطن والدولة وتحقيق التنمية وفرض سيادة القانون والصالح العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش عددا من ملفات التظلمات والمزادات الخاصة بالمحافظة مع المستشار وائل وفاء عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة، ومفوض الدولة بديوان عام المحافظة، مؤكداً أن التظلمات التى تم الانتهاء من بحثها خلال شهر فبراير 130 تظلماً، فضلاً عن مناقشة طلبات تقنين أراضى الدولة، والقضايا التى تم الانتهاء من بحثها.

وعلى جانب آخر بحث محافظ كفرالشيخ، عددا من الملفات القانونية والقضايا المتنوعة مع عادل البزاوى، مدير عام الشئون القانونية، وبحث تشكيل لجنة خاصة بأحد المواطنين لتنفيذ توصية جهاز التفتيش على أعمال البناء والإسكان فيما يتعلق بحدود المنزل الخاص به، وتناول اللقاء دراسة بعض الموضوعات القانونية لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها وتوجيهها إلى الجهات المختصة، وسرعة الفصل فى العديد من الملفات تنفيذا للقانون والصالح العام.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، موقف أراضى طرح النهر الخاصة بالإصلاح الزراعى وجهاز التعمير والرى، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس الحبشى جبر، مدير إدارة أملاك الدولة، وتابع محافظ كفرالشيخ، استكمال الإجراءات وأعمال لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين، مؤكداً على تقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه فريق العمل اثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات على المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقنين وإزالة بعض المعوقات وتبسيط الاجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، عددا من الملفات المالية والميزانية مع المحاسب مختار طه مدير عام الحسابات بالديوان العام، وذلك للوقوف على مستجدات موقف الصناديق الخاصة والأرصدة الخاصة بها، وكيفية تعظيم موارد المحافظة لسداد الالتزامات المالية للجهات المختلفة.