محافظ شمال سيناء يكرم الأمهات والمعلمات المثاليات وأسر الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن تكريم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لعدد من الأمهات والمعلمات المثاليات، وأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم، وذلك خلال احتفال مدرسة الرسالة الخاصة بالعريش بعيد الأم.

وأكد المحافظ، علي فضل الأم في تربية أبنائها وإنشاء جيل قادر علي حمل الرسالة، معلنًا عن سعادته في تلبية دعوة مدرسة الرسالة في حضور الاحتفال، حيث أنها المرة الأولي التي يزور فيها مدرسة خاصة بشمال سيناء.

بدوره أكد رفعت شاكر بدوي، رئيس مجلس ادارة المدرسة، ان المدرسة تحتوي علي عدد من الفصول التعليمية تضم 800 تلميذ وتلميذه، بجانب عدد من القاعات الخاصة بالانشطة.

وعلي هامش التكريمن قام المحافظ بحضور طابور الصباح، وتفقد معرض الرياضيات والذي يضم نماذج مجسمه ووسائل مبسطة لمساعدة المدرسين في شرح مادة الرياضيات للتلاميذ، بجانب تفقد معرض التربية الفنية واللغة العربية، والذي ينظمه تلاميذ وتلميذات المدرسة.

حضر حفل التكريم كل من ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ورفعت شاكر بدوي، رئيس مجلس ادارة المدرسة وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.