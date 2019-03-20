محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بمدينة نويبع بتكلفة 356 مليون جنيه

جنوب سيناء – فايزة مرسال

واصلت محافظة جنوب سيناء لليوم الثالث، احتفالاتها بعيدها القومى وإحياء الذكرى الـ 30 لعودة طابا إلى الأراضى المصرية، بافتتاح مشروعات تنموية كبرى بمدينة نويبع بتكلفة تصل إلى 356 مليون جنيه، حيث قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد، واللواء سعيد بدة رئيس شركة المياه بشمال وجنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وضع حجر الأساس لإنشاء محطة تحليه لمياه البحر بطاقة 15 ألف متر مكعب يومى تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء، أن هذه المحطة ستقضى نهائيا على أزمة المياه بالمدينة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها، لافتا إلى أن المحطة تتضمن 2 خزان مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 ألاف متر، ومبنى للمعالجة النهائية ومبنى أدرى ومبنى للتحلية وأخر للمحولات والمولدات وفلاتر التنقية الإبتدائية ومبنى لخزان الغسيل العكسى.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات بطاقة إجمالية 84 أأأألف م3، إلى أنه سيصل إجمالى عدد محطات التحلية بالمحافظة فى عام 2022 إلى 12 محطة بطاقة 80 مليون م3، مما سيساعد على إنهاء أزمة المياه بجميع مدن المحافظة.

وقال المحافظ، أن مدينة نويبع شهدت طفرة تنموية فى جميع المجالات وخاصة البنية التحتية، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة طريق نور الدين عفيفى بطول 7400 متر، تمهيدا لإنشاء المنطقة الحرة التى ستحول المدينة إلى قلعة تجارية كبرى.

كما افتتح المحافظ تطوير وتوسيع مسجد التقوى بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، لخدمة مواطنى المدينة وتسليم 480 وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى الجديد لمستحقيها من المواطنين، وقام المحافظ والوفد المرافق له بافتتاح كبرى مجرى السيل الشمالى بمنطقة الصاعدة.

وقال المحافظ أنه جارى إنشاء كبرى أخر لحماية المنطقة من مخاطر السيول وحماية شاحنات النقل التى تخدم ميناء نويبع من مخاطر السيول، موضحا أن السيول كانت تغلق الطريق أمام الشاحنات، وإنشاء الكبارى على أعلى مستوى لحماية المنطقة بالكامل من مخاطر السيول بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليون جنيه.