محافظ بنى سويف يتفقد كنترول التعليم الفنى لخدمة 36 ألف طالب بـ3 محافظات

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مقر كنترول التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والذى يعد تتويجا للجهود التى بذلتها المحافظة لتكون من المحافظات الرئيسية التى يعقد بها لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعى، والتى تشمل (لجنة الإدارة- تقدير الدرجات - كنترول)، ويشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 36 ألف طالباً وطالبة فى 3 محافظات بواقع 26 ألف فى محافظة المنيا، و10 آلاف بمحافظتى الأقصر، قنا

وتفقد المحافظ مكونات الكنترول،والتى ساهمت المحافظة فى تجهيزه ،حيث أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الخطوة النوعية التى تعتبر دعماً لمنظومة التعليم بالمحافظة بشكل عام وقطاع التعليم الفنى بشكل خاص،مؤكداً أن تخصيص مقر للكنترول ببنى سويف يعتبرتتويجا للجهود التى بذلتها المحافظة فى هذا المجال والذى يأتى تماشيا مع خطة وزارة التربية والتعليم لدعم اللامركزية،وتقليل اغتراب المصححين وأعضاء الكنترول

كما نوه المحافظ عن تقديره للوزير الدكتور طارق شوقى ومسؤولى التعليم الفنى بالوزارة للإستجابة لمطلب المحافظة فى هذا الشأن،ومثمنا جهود وكيل الوزارة ومسؤولى التعليم الفنى بالمديرية،الذين ساهموا فى تحقيق ذلك المطلب، ومشيرا إلى حرصه أن يكون لبنى سويف مكانا لائقا بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية،وذلك ضمن إجراءات دفع منظومة التعليم بالمحافظة،والعمل كفريق واحد فى تنفيذ خطوات عملية فى هذا الاتجاه

من جانبه أكد محمد حسام وكيل الوزارة أن إقامة الكنتورل بالمحافظة يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمناً إصرار المحافظ المستشار هانى عبد الجابر على دعم المنظومة،والذى سعى جاهدا لحصول بنى سويف على هذه المكانة ،ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعي، والتى بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة ، ثم قيامه بإرسالها للوزارة ، والتى كلفت لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة ، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية،وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بنى سويف بشارع صلاح سالم.