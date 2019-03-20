محافظ القاهرة: 3 رحلات عمرة للأمهات المثاليات

أثنى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على دور الأم العظيم، مؤكدا أن جميع الأديان كرمتها، معلنا عن تقديم 3 رحلات عمرة مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية، لثلاث من الأمهات المثاليات.

وأضاف المحافظ خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة القاهرة، بديوان عام المحافظة، قائلا: "يسعدنى اليوم أن أشارككم فى الاحتفال بالأم المثالية"، مشيرا إلى أن كل أم هى الأم المثالية وإن كنا نختار نماذج محدودة لتكريمهن، فالأم كرمتها جميع الأديان السماوية فهى العطاء والحنان، فى عطاء مستمر ومشاركة منذ بدء الخليقة، خاصة الأم المصرية، وتضرب أروع الأمثلة، مثل أم الشهيد، فالأم تعمل دائما لتسعد من حولها بدون مقابل.

وقدم المحافظ الشكر للجمعيات الأهلية التى ساهمت فى تنظيم هذا الحفل، كما قدم الشكر للدولة على تكريمها للأم بشكل دورى، وعلى رأسهم الرئيس السيسى الذى يولى المرأة المصرية كل الاهتمام، ولا يسعنى إلا أن أنحنى لكل أم مصرية وأقبل يدها لما تقدمه من نسل صالح لهذا الوطن، مشيرا إلى أن الأم المصرية لم تعد نصف المجتمع فقط ولكنها أصبحت اليوم أهم جزء فى المجتمع وذلك لما تقدمه من عطاء وتضحية.