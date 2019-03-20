محافظ القاهرة يقبل رؤوس الأمهات المثاليات أثناء تكريمهن

كتب سيد الخلفاوى

قبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤوس عدد من الأمهات المثاليات، خلال تكريمهن بالحفل الذى تم تنظيمه منذ قليل، بديوان المحافظة.

وحرص المحافظ على تهنئة الأمهات اللاتى فزن فى المسابقات التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية، كما التقط الصور التذكارية معهن.

و أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاحتفالية، عن تقديم 3 رحلات عمرة للأمهات المثاليات الأوائل على مستوى محافظة القاهرة مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، كما أعلن الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية عن تقديم 4 رحلات عمرة للأمهات المثاليات والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة .

وقدم المحافظ الشكر للجمعيات الأهلية التى ساهمت فى تنظيم الحفل وشاركت فى تقديم الهدايا المالية والعينية للأمهات .