محافظ القاهرة يحيل رئيس حى حدائق القبة ورئيس فرع النظافة للتحقيق

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة ميدانية مفاجئة بحى حدائق القبة للوقوف على سير الأعمال وقيام إدارة الحى بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة شوارع الحى والارتقاء بها والتفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

وتفقد المحافظ خلالها شوارع بورسعيد والخليج المصرى وترعة الجندى وقرر خلالها إحالة رئيس حى حدائق القبة للتحقيق نظراً لسوء حالة النظافة بالحى كذلك قرر إيقاف مدير فرع هيئة النظافة بالحى عن العمل وإحالته للتحقيق لتقصيره الشديد فى عمله.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات النظافة على مستوى حى حدائق القبة والمتابعة اليومية على مستوى جميع الأحياء.